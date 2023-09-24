«Интер» обыграл «Эмполи» и одержал пятую победу подряд в Серии А

В воскресенье, 24 сентября, в Эмполи (Италия) на стадионе «Карло Кастеллани» состоялся матч 5-го тура Серии А сезона-2023/2024 между «Эмполи» и миланским «Интером». Встреча завершилась победой «нерадзурри» со счётом 1:0.

Единственный мяч на 51-й минуте матча забил защитник гостей Федерико Димарко.

«Интер» одержал пятую победу кряду на старте нынешнего сезона чемпионата Италии. В настоящий момент подопечные Симоне Индзаги с 15 очками единолично возглавляют турнирную таблицу Серии А. «Эмоли» остаётся единственной командой в турнире, не набравшей пока ни одного очка.