«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» объявили стартовые составы на матч девятого тура Российской Премьер-лиги.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Марио Фернандес, Дуглас Сантос (К), Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Изидор.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ненахов, Лукас Фассон, Баринов (К), Миранчук, Пиняев, Карпрукас, Дзюба.

Матч девятого тура Российской Премьер-лиги пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:30 по московскому времени.