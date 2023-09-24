«Пари НН» обыграл «Оренбург» в матче девятого тура РПЛ

В Нижнем Новгороде завершился матч девятого тура Российской Премьер-лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» принимал «Оренбург».

Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи - отличился Матиас Перес, выведя гостей вперёд.

На 45-й минуте, прямо перед перерывом, Зе Турбо сравнял счёт, а на старте второго тайма нижегородцы вышли вперёд - на 53-й минуте отличился Эдгар Севикян.

Точку в матче на 75-й минуте поставил Хуан Босельи.

Нижегородцы с 14 очками вышли на промежуточное седьмое место в турнирной таблице. «Оренбург», набрав восемь баллов, остался на 11-й позиции.