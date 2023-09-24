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Бонгонда рассказал, считает ли он себя одним из лучших игроков «Спартака»

Конголезец присоединился к московской команде в июле текущего года.
24 сентября 2023 16:12
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда признался, что в данный момент чувствует себя одним из лучших футболистов в стане красно-белых.

В субботу, 23 сентября, подопечные Гильермо Абаскаля одержали победу над «Динамо» (1:0) в рамках РПЛ благодаря забитому мячу 27-летнего нападающего.

«Чувствую ли себя одним из лучших футболистов «Спартака» сейчас? Да, но завтра все может быстро поменяться: это футбол. Я просто пытаюсь сделать максимум, чтобы оставаться сфокусированным и сделать наилучшее для команды», – приводит слова Бонгонда «Спорт-Экспресс».

Бонгонда перешёл в «Спартак» в июле 2023 года. В сезоне-2023/2024 за московский клуб он провёл 11 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Tranfsermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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