Защитник «Пари НН» Гоцук оценил победу над «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук объяснил, за счёт чего команде удалось обыграть «Оренбург» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу нижегородцев, а 31-летний футболист был признан лучшим игроком матча.

«За счет этого удалось победить? За счёт настроя, хорошей, дисциплинированной игры в обороне, во втором тайме использовали моменты, которые не реализовали в первом. Я давно в этом клубе, «Оренбург» победили первый раз, неприятный для нас соперник, переломили ситуацию и выиграли», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

В настоящий момент «Пари НН» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после девяти сыгранных матчей. «Оренбург» занимает 12-е место, имея в своём активе восемь очков.