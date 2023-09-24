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Защитник «Пари НН» Гоцук оценил победу над «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ

Нижегородский клуб впервые в истории победил «горожан».
24 сентября 2023 16:24
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук объяснил, за счёт чего команде удалось обыграть «Оренбург» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу нижегородцев, а 31-летний футболист был признан лучшим игроком матча.

«За счет этого удалось победить? За счёт настроя, хорошей, дисциплинированной игры в обороне, во втором тайме использовали моменты, которые не реализовали в первом. Я давно в этом клубе, «Оренбург» победили первый раз, неприятный для нас соперник, переломили ситуацию и выиграли», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

В настоящий момент «Пари НН» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после девяти сыгранных матчей. «Оренбург» занимает 12-е место, имея в своём активе восемь очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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