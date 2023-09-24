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Неймар требует отправить в отставку главного тренера «Аль-Хиляля» Жезуша

Португальский специалист возглавил саудовский клуб минувшим летом.
24 сентября 2023 16:35
автор: Глеб Шевяков

Форвард Неймар обратился к руководству «Аль-Хиляля» с требованием уволить с должности главного тренера команды Жорже Жезуша. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у бразильского футболиста возник конфликт с 69-летним специалистом на фоне неудачной игры команды и нападающего в матче Азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором» (1:1). Наставник раскритиковал игрока в раздевалке за то, что тот толкнул соперника и нанёс по нему удар мячом. Сообщается, что бразилец остался недоволен таким отношением и потребовал уволить тренера.

Жезуш был назначен на пост главного тренера «Аль-Хиляля» в июле 2023 года. Под его руководством аравийский клуб провёл восемь матчей, одержал пять побед и три встречи завершились вничью.

источник: El Mundo Deportivo
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