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Дзюба был освистан при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
24 сентября 2023 16:36
автор: Степан Шереметьев

Фанаты «Зенита» освистали нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу при объявлении составов перед матчем 9-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и железнодорожниками.

В момент, когда диктор назвал имя 35-летнего футболиста, фанаты команды из Санкт-Петербурга начали свистеть.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, после сезона-2021/22 футболист покинул клуб по истечении срока действия контракта.

После матча 22-го тура чемпионата России-2022/23 «Локомотив» — «Зенит» (1:2), который состоялся 9 апреля 2023 года, Дзюба не пожал руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. Позднее футболист заявил, что не увидел специалиста, когда уходил с поля.

источник: «Советский спорт»
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