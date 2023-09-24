Сергей Юран прокомментировал победу «Пари НН» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе команды над «Оренбургом» (3:1) в рамках 9-го тура чемпионата России.

«Сказал сейчас ребятам: «Ну, не можете вы без этих нервов». С 2008 года это неудобный соперник команды и в Первой лиге, и в РПЛ. Но сегодня удалось выиграть. Задача была в том, чтобы нейтрализовать пару игроков. Парни молодцы, сделали всё, что наигрывали. В целом, большого труда для нас, как казалось, не составило. Всё идет от головы. У нас в голове был запредельный настрой, желание и самоотдача», — приводит слова 54-летнего специалиста «Матч ТВ».

В настоящее время «Пари НН» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после девяти сыгранных матчей. «Оренбург» занимает 12-е место, имея в своём активе восемь очков.