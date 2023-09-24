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Аршавин назвал имя лучшего футболиста РПЛ на данный момент

Бывший футболист отдал это звание легионеру.
24 сентября 2023 16:55
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что полузащитник питерской команды Вендел является лучшим игроком чемпионата России в настоящее время.

«Зенит» более надёжно стал играть в обороне. Когда в нападении вдвоём стали играть Кассьерра и Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении. Конечно, Вендел после возвращения внёс большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», — заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Вендел выступает в составе «Зенита» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл семь матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 24 миллиона евро.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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