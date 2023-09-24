Аршавин назвал имя лучшего футболиста РПЛ на данный момент

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что полузащитник питерской команды Вендел является лучшим игроком чемпионата России в настоящее время.

«Зенит» более надёжно стал играть в обороне. Когда в нападении вдвоём стали играть Кассьерра и Сергеев, то петербуржцы стали опаснее играть в нападении. Конечно, Вендел после возвращения внёс большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», — заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Вендел выступает в составе «Зенита» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл семь матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 24 миллиона евро.