Зиньковский рассказал, мог ли совет Карпина повлиять на переход Бакаева в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался по поводу перехода Зелимхана Бакаева из «Зенита» в саудовскую «Аль-Вахду» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал отечественным футболистам уезжать из Премьер-лиги в зарубежные чемпионаты.

«Получается, это первый футболист, который уехал за рубеж после совета Карпина всем игрокам туда отправляться, у кого есть такая возможность. Карпин же не уточнил, что надо ехать в Европу. Он просто сказал, что за границу. Просто так совпало, что он уехал после его совета», — приводит слова игрока «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» набрал 16 очков и вышел на 4-е место в турнирной таблице. Следующий матч в Премьер-лиге красно-белые проведут против «Крыльев Советов» в гостях.