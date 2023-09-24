В эти минуты проходит матч 9-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» принимает на своём поле «Локомотив».

Счёт был открыт на 22-й минуте после того, как форвард сине-бело-голубых Матео Кассьера отправил мяч в ворота московского клуба.

Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

После восьми проведённых матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» находится на восьмой позиции, имея в своём активе 12 очков.