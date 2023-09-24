ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зенит» – «Локомотив»: хозяева открыли счёт на 22-й минуте

Автором забитого мяча стал нападающий петербуржцев Матео Кассьера.
«Зенит» – «Локомотив»: хозяева открыли счёт на 22-й минуте
24 сентября 2023 16:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Зенит"

В эти минуты проходит матч 9-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» принимает на своём поле «Локомотив».

Счёт был открыт на 22-й минуте после того, как форвард сине-бело-голубых Матео Кассьера отправил мяч в ворота московского клуба.

Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

После восьми проведённых матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» находится на восьмой позиции, имея в своём активе 12 очков.

источник: «Советский спорт»
«Зенит» обыгрывает «Локомотив» со счётом 1:0 после первого тайма в матче РПЛ
«Зенит» обыгрывает «Локомотив» со счётом 1:0 после первого тайма в матче РПЛ
Игра проходит в Санкт-Петербурге.
24.09.2023 17:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зиньковский рассказал, мог ли совет Карпина повлиять на переход Бакаева в Саудовскую Аравию
Игрок перебрался в «Аль-Вахду» на правах аренды до конца сезона.
24.09.2023 16:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Аршавин назвал имя лучшего футболиста РПЛ на данный момент
Бывший футболист отдал это звание легионеру.
24.09.2023 16:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сергей Юран прокомментировал победу «Пари НН» в матче РПЛ с «Оренбургом»
Нижегородцы одолели соперника со счётом 3:1.
24.09.2023 16:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дзюба был освистан при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
24.09.2023 16:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Неймар требует отправить в отставку главного тренера «Аль-Хиляля» Жезуша
Португальский специалист возглавил саудовский клуб минувшим летом.
24.09.2023 16:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Пари НН» Гоцук оценил победу над «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ
Нижегородский клуб впервые в истории победил «горожан».
24.09.2023 16:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.