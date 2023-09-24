«Реал Сосьедад» без Захаряна одержал победу над «Хетафе» в матче Ла Лиги

«Реал Сосьедад» дома оказался сильнее «Хетафе» в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

За бело-голубых голами отметились Такефуса Кубо (2-я минута) и Брайс Мендес (66), дубль оформил Микель Оярсабаль (61, 88). В составе гостей забитые мячи на счету Карлеса Аленьи (39), Борха Майораля (45+5) и Хуанми Латаса (90+2).

Российский хавбек клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян не принимал участие в игре в связи с болезнью.

Таким образом, «Реал Сосьедад» набирает девять очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лини. «Хетафе» находится на 11-м месте, имея в своём активе семь очков.

Ла Лига.

6-й тур.

«Реал Сосьедад» – «Хетафе» – 4:3 (1:2)

Голы: Кубо, 2. Оярсабаль, 61, 88. Мендес, 66 – Аленья, 39. Майораль, 45+5. Латаса, 90+2.