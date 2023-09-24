ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Реал Сосьедад» без Захаряна одержал победу над «Хетафе» в матче Ла Лиги

Россиянин пропустил встречу из-за болезни.
24 сентября 2023 17:31
автор: Глеб Шевяков

«Реал Сосьедад» дома оказался сильнее «Хетафе» в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

За бело-голубых голами отметились Такефуса Кубо (2-я минута) и Брайс Мендес (66), дубль оформил Микель Оярсабаль (61, 88). В составе гостей забитые мячи на счету Карлеса Аленьи (39), Борха Майораля (45+5) и Хуанми Латаса (90+2).

Российский хавбек клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян не принимал участие в игре в связи с болезнью.

Таким образом, «Реал Сосьедад» набирает девять очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лини. «Хетафе» находится на 11-м месте, имея в своём активе семь очков.

Ла Лига.

6-й тур.

«Реал Сосьедад» – «Хетафе» – 4:3 (1:2)

Голы: Кубо, 2. Оярсабаль, 61, 88. Мендес, 66 – Аленья, 39. Майораль, 45+5. Латаса, 90+2.

источник: «Советский спорт»
Президент «ПСЖ» высказался о перспективах Килиана Мбаппе выиграть «Золотой мяч»
Ранее француз был включён в список 30 претендентов на престижную награду.
24.09.2023 17:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» обыгрывает «Локомотив» со счётом 1:0 после первого тайма в матче РПЛ
«Зенит» обыгрывает «Локомотив» со счётом 1:0 после первого тайма в матче РПЛ
Игра проходит в Санкт-Петербурге.
24.09.2023 17:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» – «Локомотив»: хозяева открыли счёт на 22-й минуте
«Зенит» – «Локомотив»: хозяева открыли счёт на 22-й минуте
Автором забитого мяча стал нападающий петербуржцев Матео Кассьера.
24.09.2023 16:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зиньковский рассказал, мог ли совет Карпина повлиять на переход Бакаева в Саудовскую Аравию
Игрок перебрался в «Аль-Вахду» на правах аренды до конца сезона.
24.09.2023 16:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Аршавин назвал имя лучшего футболиста РПЛ на данный момент
Бывший футболист отдал это звание легионеру.
24.09.2023 16:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сергей Юран прокомментировал победу «Пари НН» в матче РПЛ с «Оренбургом»
Нижегородцы одолели соперника со счётом 3:1.
24.09.2023 16:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дзюба был освистан при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
24.09.2023 16:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.