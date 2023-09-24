«Челси» в меньшинстве уступил «Астон Вилле» в матче АПЛ

«Челси» на своем поле уступил «Астон Вилле» в матче шестого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бирмингемского клуба.

В составе победителей отличился Олли Уоткинс (73-я минута).

Отметим, что с 58-й минуты лондонский клуб играл в меньшинстве - с поля был удален Мало Гюсто.

Таким образом, команда Унаи Эмери с 12 очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Маурисио Почеттино находятся на 14-й строчке, имея в своем активе пять очков.