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«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 6-го тура АПЛ

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
24 сентября 2023 18:01
автор: Глеб Шевяков

«Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:2.

На 26-й минуте защитник гостей Кристиан Ромеро отправил мяч в собственные ворота. За «канониров» гол с пенальти забил форвард Букайо Сака (54-й минута). В составе «шпор» дубль оформил нападающий Сон Хын Мин (42, 55).

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Борнмутом» (30 сентября), «Тоттенхэм» в тот же день примет на своём поле «Ливерпуль».

АПЛ.

6-й тур.

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:2 (1:0)

Голы: Ромеро, 26 (автогол). Сака, 54 (пенальти) – Сон Хын Мин, 42, 55.

источник: «Советский спорт»
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