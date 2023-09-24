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«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и вышел на второе место в АПЛ

«Красные» являются одними из главных претендентов на титул в новом сезоне.
24 сентября 2023 18:02
автор: Александр Шульгин

В матче шестого тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле нанес поражение лондонскому «Вест Хэму».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мохаммед Салах, реализовавший пенальти, Дарвин Нуньес и Диогу Жота.

Гости ответили точным ударом в исполнении Джаррода Боуэна.

Таким образом, мерсисайдцы набрали 16 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.

«Молотобойцы» с десятью очками остались на шестой позиции.

АПЛ
6-й тур
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» (Лондон) - 3:1 (1:1)
Голы: Салах, 16 (с пенальти); Нуньес, 60; Жота, 85 - Боуэн, 42.

источник: «Советский спорт»
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