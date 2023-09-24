Бонгонда — про «Крылья Советов»: впервые слышу об этой команде. Они лидеры?

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда признался, что раньше не слышал о такой команде, как «Крылья Советов».

«Крылья Советов»? Впервые слышу об этой команде, не знаю такую. Они лидеры? Понял вас. В любом случае я концентрируюсь перед играми не на соперниках, а на своей собственной команде. Будем готовиться», – сказал Бонгонда.

В следующем туре «Спартак» 1 октября в гостях сыграет против «Крыльев Советов». Москвичи набрали 16 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы пока лидируют в чемпионате, в их активе 18 очков.