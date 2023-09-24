Соболев — про матч со сборной Камеруна: мы дадим бой друг другу. Они сильная команда

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев поделился своими ожиданиями от матча сборной России и Камеруна.

«Камерун хорошая команда. Когда я смотрел их на ЧМ, я видел в них сильную команду, будет классная игра. Думаю, что и мы, и камерунцы дадим бой друг другу. Будет хорошая игра», — передаёт слова Соболева корреспондент «Советского спорта».

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России 12 октября сыграет с командой Камеруна. Встреча пройдёт в Москве.