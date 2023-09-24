«Зенит» – «Локомотив»: гости вышли вперёд в концовке второго тайма

В эти минуты проходит матч 9-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» принимает на своём поле «Локомотив».

На первой добавленной минуте ко второму тайму защитник железнодорожников Наир Тикнизян отправил мяч в пустые ворота соперника.

Таким образом, счёт на табло стал 2:1 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

После восьми проведённых матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» находится на восьмой позиции, имея в своём активе 12 очков.