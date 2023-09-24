Тео Бонгонда: было бы здорово сыграть против сборной России за Конго

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что ему было бы интересно сыграть против сборной России за Конго.

«Безусловно, не от меня зависит, сыграет ли сборная Конго против российской команды. Но если бы меня вызвали в национальную команду на такую игру. То было бы здорово сыграть против сборной России за Конго», – сказал Бонгонда.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России 12 октября сыграет с командой Камеруна. Встреча пройдет в Москве.