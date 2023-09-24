Защитник «Локомотива» Морозов заявил, что победа в матче с «Зенитом» была одержана «по делу»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал победу в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Решающий мяч был забит полузащитником «железнодорожников» Наиром Тикнизяном в компенсированное ко второму тайму время.

«Хорошие эмоции, все очень рады этой победе. Тем более мы уступали в счёте, но сумели не только отыграться и забить победный мяч. Хотя надо сказать, что и в первом тайме при 0:1 у нас были отличные моменты, определенное преимущество. Считаю, что мы выиграли по делу», – приводит слова Морозова «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 15 очков и переместился на шестое место в турнирной таблице. «Зенит» с 17 баллами находится на третьей строчке.