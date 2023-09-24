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Дзюба: помирился ли с Семаком? А кто это?

Форвард сыронизировал после вопроса о тренере «Зенита».
24 сентября 2023 19:25
автор: Денис Владимиров

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, помирился ли с главным тренером санкт-петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.

24 сентября столичный клуб обыграл сине-бело-голубых в выездном матче 9-го тура РПЛ (2:1). Дзюба вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте. После предыдущего матча этих команд Дзюба отказался пожать руку Семаку.

«Я просто счастлив! Помирился ли с Семаком? А кто это?» — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За петербуржцев он сыграл 249 матчей и забил 108 голов. Он четырежды вместе с «Зенитом» становился чемпионом России, три раза побеждал в Кубке и четыре раза – в Суперкубке страны.

источник: Чемпионат.com
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