Сергеев считает, что «Зенит» уступил «Локомотиву» не по игре

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

Встреча состоялась на домашней арене петербуржцев 24 сентября и завершилась со счётом 2:1 в пользу столичной команды.

«Ощущение после игры плохие. При счёте 1:1 мы не реализовали несколько хороших моментов, где-то нам не повезло. В конце матча начали идти в атаку, но допустили ошибку у собственных ворот. Думаю, что счёт матча не по игре», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 15 очков и переместился на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 17-ю баллами остался на промежуточной третьей строчке.