Ненахов — о победе над «Зенитом»: маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами. Отсюда и такие эмоции в концовке, очень хотели победить, — приводит слова игрока «Матч ТВ».

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 15 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в своём активе 17 очков.