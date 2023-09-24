Игрок БК «Мелбет» рискнул и вынес более 60 000 рублей с 17 футбольных матчей

Один из игроков БК «Мелбет» решил собрать большой экспресс, и результат этого пари был просто топовым! Слагаемые успеха в этой истории – футбольные матчи и чуть-чуть удачи. Не стоит забывать, что спорт – это настоящая страсть, и игрок хорошо знал своё дело, ведь собрал экспресс из целых 17 футбольных матчей. Сумма пари составила 50 рублей, а коэффициент – 1395.424.

Посмотрим, какие матчи выбрал игрок:

ЦСКА – «Крылья Советов», пари на «Обе команды забьют: Да», с коэффициентом 1.86

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон», пари на «Обе команды забьют: Да», с коэффициентом 1.32

«Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити», пари на «Тотал: Больше (2.5)», с коэффициентом 1.73

«Вулверхэмптон Уондерерс» – «Ливерпуль», пари на «Индивидуальный тотал 2-го: Больше (1.5)», с коэффициентом 1.51

«Тоттенхэм Хотспур» – «Шеффилд Юнайтед», пари на «Индивидуальный тотал 1-го: Больше (1.5)», с коэффициентом 1.25

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», пари на «Индивидуальный тотал 1-го: Больше (1)», с коэффициентом 1.32

«Кельн» – «Хоффенхайм», пари на «Обе команды забьют: Да», с коэффициентом 1.5

«Фрайбург» – «Боруссия» (Дортмунд), пари на «Тотал: Больше (2.5)», с коэффициентом 1.5

«Вольфсбург» – «Унион Берлин», пари на «Обе команды забьют: Да», с коэффициентом 1.75

«Майнц-05» – «Штутгар», пари на «Обе команды забьют: Да», с коэффициентом 1.65

«РБ Лейпциг» – «Аугсбург», пари на «Тотал: Больше (2.5)»,с коэффициентом 1.39

«Дженоа» – «Наполи», пари на «Тотал: Больше (2)», с коэффициентом 1.43

«Ювентус» – «Лацио», пари на «Обе команды забьют: Да», с коэффициентом 1.95

«Ренн» – «Лилль», пари на «Обе команды забьют: Да», с коэффициентом 1.63

«Карлсруэ» – «Кайзерслаутерн», пари на «Обе команды забьют: Да», с коэффициентом 1.54

«Эльверсберг-07» – «Гамбург», пари на «Тотал: Больше (2.5)», с коэффициентом 1.4

«Шальке-04» – «Магдебург», пари на «Тотал: Больше (2.5)»,с коэффициентом 1.49

В итоге пари игрока оправдалась, и он выиграл сумму 69771,24 рубля. Эта история подчеркивает, что БК «Мелбет» предоставляет уникальные возможности для ставок на спорт, давая игрокам шанс превратить небольшие по сумме пари в крупные выигрыши. Удачи в ваших будущих ставках с «Мелбет»!

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