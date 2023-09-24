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«Ростов» обыгрывает ЦСКА в первом тайме матча чемпионата России

За первую половину встречи было забито три мяча.
«Ростов» обыгрывает ЦСКА в первом тайме матча чемпионата России
24 сентября 2023 19:53
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Завершился первый тайм матча 9-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» принимает на своём поле ЦСКА.

Команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев поля.

За ростовский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Алексей Миронов (7-я минута) и форвард Егор Голенков (12). Армейцы ответили голом защитника Келлвена (26).

После восьми туров РПЛ «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав восемь очков. ЦСКА с 12 баллами занимает девятое место.

источник: «Советский спорт»
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