«Ростов» обыгрывает ЦСКА в первом тайме матча чемпионата России

Завершился первый тайм матча 9-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» принимает на своём поле ЦСКА.

Команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев поля.

За ростовский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Алексей Миронов (7-я минута) и форвард Егор Голенков (12). Армейцы ответили голом защитника Келлвена (26).

После восьми туров РПЛ «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав восемь очков. ЦСКА с 12 баллами занимает девятое место.