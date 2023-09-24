Баринов передал привет всем, кто не верил в победу «Локомотива» над «Зенитом»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась на домашнем стадионе петербуржцев и закончилась со счётом 2:1 в пользу «железнодорожников». Решающий гол был забит на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Не обращали внимания на то, что нам не давали шансов. Думали, что можем выиграть. Всем, кто в нас не верил, передаю большой привет», – цитирует Баринова «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 15 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. «Зенит» с 17 баллами находится на третьем месте.