Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин подвёл итоги матча 9-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своём поле уступил «Локомотиву».

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Михаила Галактионова. Петербуржцы пропустили второй мяч в компенсированное время ко второму тайму.

«Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит. Совершенно не понимает команда, когда надо действовать собранно, когда добавить. Ощущение, что в голове игроков «Зенита» какая-то нескончаемая тридцатая минута, когда ни проиграть, ни выиграть матч невозможно, потому что времени ещё вагон. Ну вот как так можно аут бросать, в конце игры тем более? Так футболист первую жену бросает. И попадает на всю сумму», — заявил комментатор в своём телеграм-канале.

В настоящее время «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после девяти сыгранных матчей. «Локомотив» занимает шестое место, имея в своём активе 15 очков.