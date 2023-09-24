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Лантратов считает, что «Локомотив» провел один из лучших матчей с «Зенитом»

Железнодорожники обыграли своего соперника со счетом 2:1.
24 сентября 2023 20:08
автор: Степан Шереметьев

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Если отталкиваться от соперника, то да. Это чемпион, это дорогого стоит. Но нам нужно концентрироваться в каждом матче и отдаваться в каждой игре», - приводит слова голкипера «СЭ».

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 15 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в своём активе 17 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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