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Наир Тикнизян объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось обыграть «Зенит» в РПЛ

Футболист железнодорожников забил победный гол в прошедшей встрече.
24 сентября 2023 20:14
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал причину, по которой московский клуб одержал победу над «Зенитом» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1, а 24-летний игрок забил победный мяч красно-зелёных в компенсированное время.

«В футболе побеждает не сильнейший, а тот, кто больше хочет. Сегодня мы больше хотели и за счет характера обыграли «Зенит». Да, там мастеровитее футболисты уровня Лиги чемпионов, но за счет самоотдачи и горячего сердца мы добились победы. Мы терпели. Конечно, «Зенит» был поострее, получше, больше контролировал мяч. Но за счет того, что мы терпели, нам воздалось свыше», – приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В настоящее время «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после девяти сыгранных матчей. «Локомотив» занимает шестое место, имея в своём активе 15 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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