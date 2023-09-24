Наир Тикнизян объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось обыграть «Зенит» в РПЛ

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал причину, по которой московский клуб одержал победу над «Зенитом» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1, а 24-летний игрок забил победный мяч красно-зелёных в компенсированное время.

«В футболе побеждает не сильнейший, а тот, кто больше хочет. Сегодня мы больше хотели и за счет характера обыграли «Зенит». Да, там мастеровитее футболисты уровня Лиги чемпионов, но за счет самоотдачи и горячего сердца мы добились победы. Мы терпели. Конечно, «Зенит» был поострее, получше, больше контролировал мяч. Но за счет того, что мы терпели, нам воздалось свыше», – приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В настоящее время «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после девяти сыгранных матчей. «Локомотив» занимает шестое место, имея в своём активе 15 очков.