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«Ньюкасл» забил восемь безответных мячей в ворота «Шеффилда» в матче АПЛ

«Сороки» уничтожили соперника.
24 сентября 2023 20:30
автор: Денис Владимиров

«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу гостей.

Авторами забитых мячей стали Шон Лонгстафф (21-я минута), Дэн Берн (31), Свен Ботман (35), Каллам Уилсон (56), Энтони Гордон (61), Мигель Алмирон (68), Бруно Гимараэш (73) и Александр Исак (87).

«Ньюкасл» набрал шесть девять очков и переместился на восьмое место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед» с одним баллом находится на последней, 20-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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