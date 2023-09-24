«Ньюкасл» забил восемь безответных мячей в ворота «Шеффилда» в матче АПЛ

«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу гостей.

Авторами забитых мячей стали Шон Лонгстафф (21-я минута), Дэн Берн (31), Свен Ботман (35), Каллам Уилсон (56), Энтони Гордон (61), Мигель Алмирон (68), Бруно Гимараэш (73) и Александр Исак (87).

«Ньюкасл» набрал шесть девять очков и переместился на восьмое место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед» с одним баллом находится на последней, 20-й строчке.