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Баринов назвал Вендела зачинщиком потасовки в матче «Зенит» – «Локомотив»

В конце игры футболисты не справились с эмоциями.
24 сентября 2023 20:42
автор: Денис Владимиров

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал потасовку в конце матча девятого тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В конце игры между футболистами соперников произошла стычка, по итогам которой хавбек столичного клуба Наир Тикнизян был удалён с поля.

«Это футбол, эмоции. Чуть‑чуть шею поцарапали только. Кто зачинщик? Вендел, конечно. Ненахов фолит, он ему хотел коленкой ударить. За это надо наказывать», – цитирует Баринова «Матч ТВ».

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 15-ю баллами находится на шестой строчке.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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