Федотов считает, что Москалев не справился с работой в матче между «Зенитом» и «Локомотивом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал действия арбитра Владимира Москалёва, который работал на матче 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:2).

«Москалёв не прочувствовал игру и полностью её отпустил. У него не было плавающего ритма, чтобы можно было где-то на свисток посадить. Потасовка состоялась бы в любом случае, вопрос только один: когда именно», — приводит слова судьи «Чемпионат».

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 15 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в своём активе 17 очков.