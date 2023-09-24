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Федотов считает, что Москалев не справился с работой в матче между «Зенитом» и «Локомотивом»

В игре произошли несколько потасовок.
24 сентября 2023 20:43
автор: Степан Шереметьев

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал действия арбитра Владимира Москалёва, который работал на матче 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:2).

«Москалёв не прочувствовал игру и полностью её отпустил. У него не было плавающего ритма, чтобы можно было где-то на свисток посадить. Потасовка состоялась бы в любом случае, вопрос только один: когда именно», — приводит слова судьи «Чемпионат».

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 15 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в своём активе 17 очков.

источник: Чемпионат.com
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