«Шабаб Аль-Ахли» во главе с Николичем может выступить на зимнем турнире РПЛ

«Шабаб Аль-Ахли», главным тренером которого является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич, может стать участником выставочного зимнего турнира Российской премьер-лиги в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сербский специалист возглавил эмиратскую команду в июле нынешнего года.

Ранее появилась информация, что руководство РПЛ обсуждает возможность участия в турнире с несколькими зарубежными клубами.

Николич работал в России с июня 2020-го по октябрь 2021 года в качестве главного тренера «Локомотива». Под его руководством железнодорожники завоевали Кубок России.