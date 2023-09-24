ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Встреча прошла на домашнем стадионе «быков».
«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
24 сентября 2023 20:57
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК "Краснодар"

«Краснодар» на своем поле оказался сильнее «Урала» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков».

В составе победителей отличился Кевин (77-я минута). Также один мяч в свои ворота отправил игрок екатеринбургского клуба Егор Филиппенко (54-я).

Таким образом, команда Владимира Илича с 21 очком поднялась на первую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 14 очков.

источник: «Советский спорт»
Федотов назвал обескураживающим для ЦСКА начало матча с «Ростовом»
Армейцы провалили стартовый отрезок.
24.09.2023 21:53
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Ньюкасл» установил уникальное достижение в истории АПЛ
Ранее «сороки» разгромили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 8:0.
24.09.2023 21:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мостовой завил, что удивлён результатами «Крыльев Советов» в РПЛ
Самарцы на втором месте в таблице.
24.09.2023 21:45
Футбол
автор: Денис Владимиров
Семшов считает, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в РПЛ
Москвичи в 9-м туре обыграли «Зенит».
24.09.2023 21:36
Футбол
автор: Денис Владимиров
Матч «Аякса» с «Фейеноордом» был прерван из-за действий болельщиков
Фанаты амстердамского клуба устроили беспорядок на домашнем стадионе и применили пиротехнику.
24.09.2023 21:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак заявил, что «Зенит» много позволял «Локомотиву» в матче РПЛ
Петербуржцы потерпели поражение в домашней игре.
24.09.2023 21:26
Футбол
автор: Денис Владимиров
Наумов уверен, что победа над «Зенитом» даст психологический толчок «Локомотиву»
Железнодорожники обыграли своего соперника со счетом 2:1.
24.09.2023 21:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тикнизян назвал безобразным судейство Москалёва в матче с «Зенитом»
Полузащитник «Локомотива» оценил работу арбитра.
24.09.2023 21:14
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.