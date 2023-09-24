«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Краснодар» на своем поле оказался сильнее «Урала» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков».

В составе победителей отличился Кевин (77-я минута). Также один мяч в свои ворота отправил игрок екатеринбургского клуба Егор Филиппенко (54-я).

Таким образом, команда Владимира Илича с 21 очком поднялась на первую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 14 очков.