«Ростов» и ЦСКА сыграли ничью в матче с шестью забитыми мячами

Матч 9-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА завершился вничью – 3:3.
За подопечных Валерия Карпина дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я минуты), гол на счету Алексея Миронова (7). В составе московской команды забитыми мячами отметились Келлвен (26), Фёдор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70).
Таким образом, «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти сыгранных матчей. ЦСКА идёт на девятой позиции с 13 баллами.
РПЛ.
9-й тур.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:3 (2:1)
Голы: Миронов, 7. Голенков, 12, 50 – Келлвен, 26. Чалов, 65. Файзуллаев, 70.
источник: «Советский спорт»