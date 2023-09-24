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«Ростов» и ЦСКА сыграли ничью в матче с шестью забитыми мячами

Команды провели встречу в Ростове-на-Дону.
«Ростов» и ЦСКА сыграли ничью в матче с шестью забитыми мячами
24 сентября 2023 21:00
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Матч 9-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА завершился вничью – 3:3.

За подопечных Валерия Карпина дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я минуты), гол на счету Алексея Миронова (7). В составе московской команды забитыми мячами отметились Келлвен (26), Фёдор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70).

Таким образом, «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти сыгранных матчей. ЦСКА идёт на девятой позиции с 13 баллами.

РПЛ.

9-й тур.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:3 (2:1)

Голы: Миронов, 7. Голенков, 12, 50 – Келлвен, 26. Чалов, 65. Файзуллаев, 70.

источник: «Советский спорт»
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