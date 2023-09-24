Тикнизян назвал безобразным судейство Москалёва в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о судействе в матче девятого тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась 24 сентября на домашней арене «сине-бело-голубых» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым. Тикнизян в конце игры получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Арбитр Москалёв безобразно отсудил матч. Было много спорных моментов – должен был быть угловой, а он ставит от ворот. Были ауты в нашу пользу, а он свистит в сторону «Зенита». Мне за толчок дают вторую жёлтую и удаляют с поля», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 15 очков и переместился на шестое место в таблице. В следующем туре москвичи 30 сентября сыграют на своём поле с нижегородским «Пари НН».