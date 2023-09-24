Наумов уверен, что победа над «Зенитом» даст психологический толчок «Локомотиву»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от победы железнодорожников над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ (2:1).

«Я рассчитывал на то, что если «Локомотив» сыграет удачно от обороны с резким выходом в атаку, то добьется ничьи и счет будет 1:1. Все к этому шло, но в конце железнодорожники вырвали победу, чему я очень рад. Эта победа даст психологический толчок «Локомотиву», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 15 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в своём активе 17 очков.