Семак заявил, что «Зенит» много позволял «Локомотиву» в матче РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в домашнем матче девятого тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Игра разбилась на отрезки. Начали неплохо, дальше отдали инициативу, много позволяли соперникам. Второй тайм был лучше, но нам не хватало последней передачи, чтобы забить второй мяч. А в завершении ошиблись, пропустили. Такие матчи бывают», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре петербуржцы 20 октября сыграют в гостях с «Оренбургом».