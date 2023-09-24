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Семак заявил, что «Зенит» много позволял «Локомотиву» в матче РПЛ

Петербуржцы потерпели поражение в домашней игре.
24 сентября 2023 21:26
автор: Денис Владимиров

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в домашнем матче девятого тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Игра разбилась на отрезки. Начали неплохо, дальше отдали инициативу, много позволяли соперникам. Второй тайм был лучше, но нам не хватало последней передачи, чтобы забить второй мяч. А в завершении ошиблись, пропустили. Такие матчи бывают», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре петербуржцы 20 октября сыграют в гостях с «Оренбургом».

источник: Чемпионат.com
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