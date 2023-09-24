Матч «Аякса» с «Фейеноордом» был прерван из-за действий болельщиков

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов, в котором «Аякс» принимал на своей арене «Фейеноорд», был досрочно завершён из-за действий болельщиков хозяев, устроивших беспорядок по ходу игры.

Фанаты «аяксидов» остались недовольны тем фактом, что их команда крупно проигрывает своему сопернику (0:3) уже после первого тайма, поэтому бросали пиротехнику на поле и стали громить арену имени Йохана Кройффа.

Встреча прерывалась дважды в первом тайме, а на 55-й минуте главный судья Сердар Гёзюбююк окончательно завершил матч.

Таким образом, игра было остановлена при счёте 3:0 в пользу «Фейеноорда».