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Матч «Аякса» с «Фейеноордом» был прерван из-за действий болельщиков

Фанаты амстердамского клуба устроили беспорядок на домашнем стадионе и применили пиротехнику.
24 сентября 2023 21:32
автор: Глеб Шевяков

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов, в котором «Аякс» принимал на своей арене «Фейеноорд», был досрочно завершён из-за действий болельщиков хозяев, устроивших беспорядок по ходу игры.

Фанаты «аяксидов» остались недовольны тем фактом, что их команда крупно проигрывает своему сопернику (0:3) уже после первого тайма, поэтому бросали пиротехнику на поле и стали громить арену имени Йохана Кройффа.

Встреча прерывалась дважды в первом тайме, а на 55-й минуте главный судья Сердар Гёзюбююк окончательно завершил матч.

Таким образом, игра было остановлена при счёте 3:0 в пользу «Фейеноорда».

источник: «Советский спорт»
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