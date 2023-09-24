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Семшов считает, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Москвичи в 9-м туре обыграли «Зенит».
24 сентября 2023 21:36
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал результат матча девятого тура РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу «железнодорожников».

«Зенит» недооценил «Локомотив»? Нет, ни в коем случае. «Локомотив» будет бороться за чемпионство. Сейчас они недобрали свои очки, но у железнодорожников очень сбалансированный состав», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

«Локомотив» с 15 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 17 баллами находится на третьей строчке.

источник: «РБ-Спорт»
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