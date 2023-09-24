Мостовой завил, что удивлён результатами «Крыльев Советов» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал турнирное поражение самарских «Крыльев Советов» в таблице РПЛ.

После девяти матчей волжане занимают второе место, набрав 18 очков. 23 сентября в игре девятого тура РПЛ самарцы на своём поле победили со счётом 2:1 «Сочи».

«Я удивлён! Не только я, но и многие. На данный момент «Крылья Советов» – команда-сюрприз. В ближайшие три тура посмотрим, выдержат ли бремя первых мест. Потому что потом уже будет сложный календарь с тяжелыми соперниками», – приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

В следующем туре чемпионата России «Крылья Советов» примут на домашней арене московский «Спартак». Встреча состоится 1 октября.