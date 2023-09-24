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«Ньюкасл» установил уникальное достижение в истории АПЛ

Ранее «сороки» разгромили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 8:0.
24 сентября 2023 21:47
автор: Степан Шереметьев

«Ньюкасл» стал первой командой в истории АПЛ, за которую забили 8 разных игроков в одном матче, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Это произошло в игре шестого тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед», у которого «сороки» выиграли со счетом 8:0.

Ранее дважды были случаи с семью авторами голов в одном матче: у «Челси» в 2012 году и «Манчестер Юнайтед» в 2021-м.

У «Ньюкасла» отличились Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимарайнс и Александер Исак.

источник: Телеграм-канал Opta Sports
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