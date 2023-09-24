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Федотов назвал обескураживающим для ЦСКА начало матча с «Ростовом»

Армейцы провалили стартовый отрезок.
24 сентября 2023 21:53
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче девятого тура РПЛ с «Ростовом».

Встреча состоялась 24 сентября на домашней арене ростовчан и закончилась со счётом 3:3. Хозяева вели 2:0 к 12-й минуте.

«Обескураживающее начало. Не встретили, предупреждали, что некоторые игроки «Ростова» обладают дальним ударом. Залетел шальной гол. Мы здесь чуть дрогнули, пропустили, но слава богу, что взяли себя в руки», – приводит слова Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА после девяти матчей набрал 13 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Ростов» с девятью очками находится на 11‑й строчке.

В следующем туре армейцы 30 сентября примут на своём поле калининградскую «Балтику», «Ростов» 29 сентября проведёт домашнюю встречу с екатеринбургским «Уралом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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