Карпин считает, что «Ростов» второй тур подряд упускает победу со счёта 2:0 из-за психологии

Главный тренер футбольного клуб «Ростов» Валерий Карпин ответил на вопрос, почему его команда во втором туре чемпионата России подряд упускает победу, ведя по ходу игры со счетом 2:0.

24 сентября ростовчане на своём поле сыграли вничью 3:3 с московским ЦСКА в матче девятого тура РПЛ. К 12-й минуте хозяева вели со счётом 2:0, к 50-й – 3:1. Ранее команда Карпина упустила преимущество в два мяча в выездной игре с калининградской «Балтикой» (2:2).

«Второй тур упускаем победу после 2:0? Скорее всего, это психология. В первом тайме 20 с чем‑то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем‑то другим сложно, – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

После девяти матчей «Ростов» занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре команда 29 сентября примет на своём поле екатеринбургский «Урал».