ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ловчев оценил игру Дзюбы в матче «Зенит» — «Локомотив»

Футболист не смог отличиться результативными действиями.
24 сентября 2023 22:11
автор: Степан Шереметьев

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2) и отдельно оценил игру форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

«Кстати, я не могу сказать, что Дзюба был в порядке. Понимаю, почему «Зенит» от него освободился — клуб искал другой вариант, с более молодым футболистом. КПД сегодня у Артема был нулевой», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 15 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в своём активе 17 очков.

Карпин считает, что «Ростов» второй тур подряд упускает победу со счёта 2:0 из-за психологии
Ростовчане не удержали 3:1 с ЦСКА.
24.09.2023 22:10
Футбол
автор: Денис Владимиров
Федотов назвал обескураживающим для ЦСКА начало матча с «Ростовом»
Армейцы провалили стартовый отрезок.
24.09.2023 21:53
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Ньюкасл» установил уникальное достижение в истории АПЛ
Ранее «сороки» разгромили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 8:0.
24.09.2023 21:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мостовой завил, что удивлён результатами «Крыльев Советов» в РПЛ
Самарцы на втором месте в таблице.
24.09.2023 21:45
Футбол
автор: Денис Владимиров
Семшов считает, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в РПЛ
Москвичи в 9-м туре обыграли «Зенит».
24.09.2023 21:36
Футбол
автор: Денис Владимиров
Матч «Аякса» с «Фейеноордом» был прерван из-за действий болельщиков
Фанаты амстердамского клуба устроили беспорядок на домашнем стадионе и применили пиротехнику.
24.09.2023 21:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак заявил, что «Зенит» много позволял «Локомотиву» в матче РПЛ
Петербуржцы потерпели поражение в домашней игре.
24.09.2023 21:26
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.