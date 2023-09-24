Ловчев оценил игру Дзюбы в матче «Зенит» — «Локомотив»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2) и отдельно оценил игру форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

«Кстати, я не могу сказать, что Дзюба был в порядке. Понимаю, почему «Зенит» от него освободился — клуб искал другой вариант, с более молодым футболистом. КПД сегодня у Артема был нулевой», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 15 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в своём активе 17 очков.