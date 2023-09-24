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Масалитин считает, что ЦСКА не сможет бороться за медали РПЛ из-за проблем в обороне

Армейцы пропустили три мяча в игре с «Ростовом».
24 сентября 2023 22:24
автор: Денис Владимиров

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничейный результат в матче девятого тура РПЛ, в котором армейцы встречались с «Ростовом».

Встреча состоялась 24 сентября и завершилась со счётом 3:3. ЦСКА по ходу игры уступал со счётом 0:2 и 1:3.

«С такой игрой в обороне ЦСКА нечего делать в борьбе за медали. Обе команды в прошлом году завоевали медали, в этом сезоне с такой обороной им будет очень тяжело», – приводит слова Масалитина «Матч ТВ».

После девяти матчей «Ростов» занимает 11‑е место в таблице РПЛ, в активе команды Валерия Карпина девять очков. ЦСКА с 13 баллами располагается на девятой строчке.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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