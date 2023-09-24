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Никита Баженов – об игре ЦСКА: у команды есть проблемы

Бывший футболист оценил выступление московского клуба в матче с «Ростовом».
24 сентября 2023 22:24
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 3:3.

«У ЦСКА есть проблемы. Против «Ростова» в центре обороны играл Мухин. Им нужно было усиляться летом. Были некоторые варианты, но не смогли, видимо, договориться. Это футбол. Видимо, с этой обоймой они дальше будут идти», – приводит слова Баженова «Матч ТВ».

После девяти проведённых матчей ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре национального первенства, 30 сентября, подопечные Владимира Федотова примут на своём поле «Балтику».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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