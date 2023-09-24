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Сон Хын Мин — о ничьей с «Арсеналом»: мы показали фантастическую игру

«Тоттенхэм» разошелся миром с лондонским клубом.
24 сентября 2023 22:34
автор: Степан Шереметьев

Капитан и нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии. Футболист отметился дублем в этой игре.

«Это дерби, это всегда тяжелая игра. Но ребята показали фантастическую игру до самой последней минуты. Думаю, мы выложились по полной, так что болельщики могут гордиться этой игрой. Очевидно, что дерби — это эмоциональный матч», — приводит слова Мина .

Отметим, что у «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 14 очков на счету и команды занимают четвертое и пятое место соответственно.

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