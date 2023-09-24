Артета рассказал, что не хватило «Арсеналу» для победы над «Тоттенхэмом» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 6-го тура чемпионата Англии, в котором его команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом».

Встреча лондонских клубов завершилась со счётом 2:2.

«Конечно, мы расстроены, особенно учитывая то, что мы дважды выходили вперед в счете. Но были моменты, которые мы не смогли реализовать. Мы хотели большего, нужно было извлечь максимальную пользу из игры, но мы этого не сделали. Игроки были взволнованы, иногда даже слишком, потому что нам не хватало хладнокровия при игре с мячом. Но нам придется принять ничью, мы больше ничего не можем сделать», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

После шести сыгранных матчей «Арсенал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Тоттенхэм» с таким же количеством баллов занимает четвёртую позицию.