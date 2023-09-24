Червиченко назвал Дзюбу обиженным ребёнком за слова о Семаке

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

24 сентября «Зенит» на своём поле со счётом 1:2 уступил «Локомотиву» в матче девятого тура РПЛ. После завершения встречи Дзюба в ответ на вопрос о Семаке спросил: «А кто это?».

«Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, ещё детство не прошло. Это ответ не серьёзного мужчины, а ответ ребёнка, которого где-то обидели», – приводит слова Червиченко «Чемпионат».

С 2018 по 2022 года Дзюба под руководством Семака выступал за «Зенит». Зимой 2023 года 34-летний форвард перешёл в «Локомотив».