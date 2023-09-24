ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Червиченко назвал Дзюбу обиженным ребёнком за слова о Семаке

Форвард заявил, что не знает, кто такой тренер «Зенита».
24 сентября 2023 22:43
автор: Денис Владимиров

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

24 сентября «Зенит» на своём поле со счётом 1:2 уступил «Локомотиву» в матче девятого тура РПЛ. После завершения встречи Дзюба в ответ на вопрос о Семаке спросил: «А кто это?».

«Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, ещё детство не прошло. Это ответ не серьёзного мужчины, а ответ ребёнка, которого где-то обидели», – приводит слова Червиченко «Чемпионат».

С 2018 по 2022 года Дзюба под руководством Семака выступал за «Зенит». Зимой 2023 года 34-летний форвард перешёл в «Локомотив».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Власов оценил перспективы «Зенита» защитить чемпионство РПЛ в сезоне-2023/2024
Сине-бело-голубые выигрывали трофей последние пять лет.
24.09.2023 23:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пять топ-клубов интересуются форвардом дортмундской «Боруссии» Мукоко
Руководство «шмелей» готовы рассмотреть продажу футболиста, так как не совсем довольны его игрой.
24.09.2023 23:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Почеттино считает, что «Челси» нужно изменить ситуацию: единственный способ — это упорная работа
Призвал подопечных улучшить результаты.
24.09.2023 23:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Галактионов заявил, что стратегический план «Локомотива» на матч с «Зенитом» сработал
Железнодорожники взяли три очка в Петербурге.
24.09.2023 23:14
Футбол
автор: Денис Владимиров
Ивич заявил, что «Краснодар» заслужил первое место в таблице РПЛ
Кубанский клуб не проиграл ни одного матча в сезоне.
24.09.2023 23:07
Футбол
автор: Денис Владимиров
Форвард «Ростова» Голенков уверен, что команда заслужила победу над ЦСКА
Встреча российских клубов завершилась вничью.
24.09.2023 23:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Журналист Алейшо заявил, что «Зениту» как можно быстрее нужно продавать Ренана
19-летний защитник не попадает в состав команды.
24.09.2023 22:54
Футбол
автор: Денис Владимиров
Постекоглу прокомментировал ничью «Тоттенхэма» с «Арсеналом» в матче АПЛ
Команды разошлись миром - 2:2.
24.09.2023 22:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.